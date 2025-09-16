Colombia: Un tribunal colombiano suspende al nuevo ministro de Igualdad por incumplir la cuota de mujeres en el Gobierno

MADRID, 16 Sep. 2025 (Europa Press) -

Un tribunal de Colombia ha suspendido este lunes de manera temporal el nombramiento del ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, por incumplir con la cuota de género establecida en el Gobierno, pese al nombramiento posterior a la demanda de Gloria Patricia Perdomo como ministra de TIC y en medio de un debate sobre el encaje de la autoidentificación de Florián como persona de "género fluido no hegemónico".

La demanda interpuesta ante el tribunal de Cundinamarca solicitó la suspensión de su nombramiento alegando que "se generaba un perjuicio de los derechos fundamentales de las mujeres" al violar la ley de cuotas que ordena que al menos el 50% de los Ministerios esté ocupado por mujeres, según ha recogido el diario colombiano 'El Tiempo'.

En el momento del registro de la demanda, apenas nueve de las 19 carteras estaban ocupadas por mujeres, por lo que su participación no era acorde a la normativa establecida. Con todo, el pasado jueves Gloria Patricia Perdomo fue designada como nueva ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en sustitución de Julián Molina, devolviendo así a la legalidad al Gabinete.

Además, el ministro Florián ha asegurado que su participación en el gabinete no puede declararse un incumplimiento de la ley de cuotas por no considerarse "hombre hegemónico", sino persona con género fluido. Esta situación "impide afirmar la existencia de una violación a las disposiciones invocadas en la demanda", ha argumentado en declaraciones recogidas por 'El Tiempo'.

Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha calificado la sentencia como "innecesaria" y "homofóbica", afirmando en un mensaje republicado por Florián en la red social X que "si una persona siente que es hombre o mujer, lo dice esa persona".

"Es innecesaria la medida porque desde hace semanas, aún cualquiera sea el concepto legal sobre qué es Juan Florián, hay paridad de género en mi gabinete, porque con Juan siendo hombre o mujer, o ambas cosas, hay paridad en mi gabinete", ha agregado.