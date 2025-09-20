Colombia: un tribunal de Colombia ordena restituir más de 35.000 hectáreas a un consejo comunitario

MADRID, 20 Sep. 2025 (Europa Press) -

Un tribunal de Popayán, Colombia, ha ordenado la restitución de 35.777 hectáreas de tierras al Consejo Comunitario Río Guajuí en Guapi, en el departamento colombiano de Cauca, lo que beneficiará a doce comunidades afrodescendientes. La sentencia, emitida el viernes, incluye además medidas de reparación y de atención por violencia de género.

El Juzgado III Civil Especializado en Restitución de Tierras con Enfoque Étnico de Popayán ha respaldado así la demanda del Consejo y ha emitido 48 órdenes judiciales dirigidas a distintas entidades del Estado, con el propósito de garantizar la reparación integral y restablecer los derechos vulnerados durante décadas de conflicto armado en la región.

De acuerdo con la Unidad de Restitución de Tierras (URT), la comunidad ha sido objeto de este robo de tierras desde 1998 por la presencia de minería ilegal, cultivos ilícitos, presencia de grupos armados en la zona, pobreza extrema y violencia sexual. En particular reconoce que los más afectados fueron mujeres, niños y adultos mayores.

El director territorial de la URT en Cauca, Rafael Zúñiga, ha destacado que esta decisión judicial "es un ejemplo, pues reconoce el cuerpo de las mujeres como territorio de violencia en el conflicto armado, un logro para ellas, la comunidad y las generaciones futuras".

El fallo además exhorta a instituciones como el Ministerio de la Igualdad, la Gobernación del Cauca y la Alcaldía de Guapi a diseñar acciones conjuntas de prevención, atención y formación integral en violencia de género.

Con esta son ya seis las sentencias colectivas emitidas en Cauca durante 2025 y diez en total en la región bajo la URT dirigida por Giovani Yule.