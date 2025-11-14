Colombia. Una explosión en una mina de carbón deja al menos tres muertos en el centro-norte de Colombia
Colombia.- Una explosión en una mina de carbón deja al menos tres muertos en el centro-norte de Colombia
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
MADRID, 14 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
Al menos tres personas han muerto por una explosión ocurrida este viernes en una mina de carbón del centro-norte de Colombia por motivos todavía bajo investigación, según han informado las autoridades colombianas.
El suceso ha ocurrido en una galería de Landázuri, departamento de Santander, según han informado las autoridades locales a Radio Caracol.
En el lugar se encuentran ya efectivos de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, el Ejército Nacional y personal del Hospital de Landázuri para apoyar las labores de rescate y verificación en medio de difíciles condiciones por las fuertes lluvias de la zona.
De momento no hay información adicional sobre heridos o desaparecidos.
LA NACION
Más leídas
- 1
María Belén Ludueña: de la tan deseada maternidad a cómo se siente y su desafiante debut en las tardes de eltrece
- 2
Los denunciantes del “safari humano” para disparar a personas en Sarajevo: “Tenemos la esperanza de identificar a algunos responsables”
- 3
La formación de los Pumas para jugar ante Escocia: Matías Moroni vuelve a ganarse un lugar
- 4
“¿Afuera está todo tranquilo?”: los secretos de la banda que robaba casas con una ayuda especial