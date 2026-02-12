Colombia: una militar herida tras ataque con drones a base del Ejército

De acuerdo a la explicación de las tropas, los drones estaban cargados con explosivos, una modalidad de ataque recurrente por parte del ELN y los disidentes de las extintas Farc.

"De manera inmediata se ordenó el despliegue de tropas de apoyo y se activaron las capacidades operacionales, de inteligencia y movilidad aérea en todo el departamento, para reforzar la maniobra militar en la región y evitar acciones criminales en otras unidades", detalló el Ejército.

A raíz del uso de drones por parte de estas organizaciones, el gobierno estableció una serie de restricciones para su ingreso al país, como declaración de importación, prohibición para compras online y solo dos puertos de acceso nacional.

El Ejecutivo adelanta un proyecto de escudo nacional antidrones, en el que se invertirán unos US$1.700 millones, para poner fin a los ataques indiscriminados de los grupos armados ilegales que atentan contra la población civil y la fuerza pública. (ANSA)