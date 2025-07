Colombia: Una veintena de jóvenes de siete nacionalidades participan en el Campo de Voluntariado del Festival de Mérida

MÉRIDA, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - Una veintena de jóvenes de Extremadura, País Vasco, Castilla-La Mancha, Navarra y Galicia, así como de Colombia, Corea del Sur, Armenia, Serbia, Italia o Francia se dan cita en el Campo de Voluntariado del Festival de Mérida. El programa es fruto de la colaboración del Instituto de la Juventud de Extremadura y el Festival e incluye el alojamiento, manutención, materiales y actividades complementarias. El director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro; el gerente del certamen, Pedro Blanco; la directora general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio cultural de la Junta, Adela Rueda, o el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, han visitado este miércoles a los participantes. Junto a ellos, también han participado en la visita la delegada de Formación para el Empleo, Universidad Popular, Patrimonio Arqueológico y Museos, Pilar Amor; la directora del Campo de Voluntariado, Raquel Bazo; el director de Agusto en Mérida, Javier Llanos, y la facilitadora en inglés, Alba Ríos. Cimarro se ha mostrado, un año más, contento de contar con esta actividad tan necesaria porque "los más jóvenes son el futuro del teatro y la creación artística". Asimismo, ha asegurado que es una de las actividades más importantes, ya que los chicos pueden disfrutar de una "experiencia única". Además, ha destacado la convivencia que existe entre todos estos jóvenes que durante 15 días trabajarán en el mundo de las artes escénicas. Por su parte, Pedro Blanco ha asegurado que el campo de voluntariado es algo "muy peculiar" ya que empezó en 2015 como una actividad "muy novedosa" compuesta por jóvenes de distinta procedencia que hacen que el evento "esté muy vivo". "El intercambio que hay entre ellos, no todos proceden de las artes escénicas, pero tienen su inquietud para aprender de ellas. Se forma un ambiente que al final aprenden todos de todo", ha afirmado Blanco. CAMPO DE VOLUNTARIADO La directora del Campo de Voluntariado, Raquel Bazo, ha explicado que el objetivo principal de este programa es el conocimiento y la vivencia del Festival de Mérida en toda su extensión y está enfocado a que vivan un verano diferente, formando a los participantes en el teatro grecolatino, con un programa que engloba materias teóricas sobre la comedia antigua y otras prácticas como puesta en escena, vestuario, caracterización, ensayos, asistencia a montajes técnicos o incluso la participación en un montaje. De esta manera, ha indicado que muchos de los participantes tienen las artes escénicas "como un hobbie" y en este campo buscan "construir algo artístico y cultural". Además, ha anunciado que los próximos días 30 y 31 de julio a las 21.30 horas tendrá lugar en el Pórtico del Foro la obra 'Medea Two Faces' que será interpretada por todos los jóvenes del campo de voluntariado con la peculiaridad de que cada uno trabajará en su propio texto en su idioma nativo por lo que se van a escuchar los textos clásicos en otros idiomas, ha informado el Festival de Mérida en nota de prensa. Asimismo, Javier Llanos ha concluido añadiendo "que no es un espectáculo al uso, sino que se trata de un taller-experiencia" fruto de un proceso de creación que ha comenzado esta semana y que finaliza la semana que viene. JUNTA Y AYUNTAMIENTO DESTACAN QUE SUPONE UNA "OPORTUNIDAD" El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha destacado la importancia de este campo de voluntariado, que se puso en marcha en el año 2015, que supone una "oportunidad" no solo para los jóvenes participantes, sino también para la ciudad de Mérida, porque permite dar a conocer el patrimonio histórico-artístico, además del teatro como parte del patrimonio cultural inmaterial. En este sentido, ha recordado que "Mérida se convierte en la capital de la escena durante los meses de julio y agosto", y este tipo de actividades refuerzan esta singularidad "con la llegada de jóvenes de diferentes partes del mundo, que se forman aquí, bajo el auspicio de este Festival Internacional de Teatro Clásico, que es único en el mundo", ha destacado el consistorio emeritense en nota de prensa. Finalmente, la directora general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, Adela Rueda, también presente en la visita a los jóvenes participantes ha expuesto que este campo de voluntariado facilita la "sinergia entre juventud y cultura" y supone una "enorme oportunidad" para quienes participan en él para formarse, aprender y crear vínculos personales, además de ser embajadores de la riqueza cultural y arqueológica de Mérida y de Extremadura. Esta iniciativa forma parte de la campaña de verano del Instituto de la Juventud de Extremadura y reúne a una veintena de jóvenes de entre 18 y 30 años de siete nacionalidades (España, Corea del Sur, Colombia, Francia, Italia, Armenia y Serbia), de los cuales cinco son extremeños. La campaña de verano del Instituto de la Juventud ha permitido que más de 600 jóvenes participen en distintas propuestas, entre las que se encuentra este campo de voluntariado, uno de los más demandados, al tratarse de una propuesta que ofrece formación en interpretación a los participantes a la vez que permite conocer toda la estructura del festival desde dentro. Durante estas semanas, los participantes reciben formación actoral en microteatro y monólogo y en escritura y dramaturgia, mientras se sumergen en la historia y el teatro clásico, con la oportunidad de poner en práctica sus aprendizajes en representaciones teatrales abiertas al público, ha señalado la Junta en nota de prensa. El campo de voluntariado también ofrece una experiencia completa que pasa por participar en los ensayos, ayudar en vestuario, caracterización y asistencia a los equipos técnicos durante las representaciones del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. En concreto, estos jóvenes ayudan en el montaje de luz y sonido durante las representaciones teatrales, taquilla y acomodación, y forman parte también de la producción de 'Agusto en Mérida'. Además, participan en actividades complementarias que permiten a los participantes descubrir los tesoros arqueológicos y turísticos de la región extremeña.

