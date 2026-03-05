Colombia: Unos 4 mil candidatos aspiran a 108 escaños en el Senado y 188 en la Cámara

De ese global de candidatos, 1.701 aspiran a los 108 escaños al Senado de circunscripción nacional, mientras que 2.010 lucharán por un lugar en las 188 curules a la Cámara de Representantes (diputados), de votación regional.

Los 1.071 candidatos al Senado hacen parte de un total de 26 listas, de las cuales 16 corresponden a la circunscripción nacional, en la que pujarán 1.048 aspirantes, y a las 10 listas de las comunidades indígenas del país con 23 candidatos.

Para la Cámara, los 2.010 candidatos integran un total de 491 listas; de ellas, 298 son de alcance nacional e incluyen a 1.558 aspirantes. Hay otras 10 listas con 21 candidatos por las comunidades aborígenes y 46 listas más con 124 candidatos de los afrodescendientes.

Además, se suman 121 colectividades políticas con 237 postulados que hacen parte de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y 16 listas formadas por 40 candidatos que buscan al representante de los colombianos en el exterior.

Estos comicios han estado marcados por la violencia y los delitos electorales, de acuerdo con datos suministrados por las autoridades.

En lo que va corrido de campaña, se registró el asesinato de dos guardas de seguridad del senador y candidato Jairo Castellanos en el este del país, sumado al secuestro de la también senadora y aspirante indígena Aida Quilcué en el suroeste y del candidato a la Cámara Andrés Vásquez en el Cesar (norte).

A estos casos se agrega el atentado ocurrido esta semana con disparos contra el vehículo de la candidata a la Cámara María Bolívar Maury (norte), el arresto de una funcionaria del sistema carcelario que estaba de civil y armada en un evento de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, del derechista y opositor Centro Democrático, así como los destrozos a la sede de una aspirante a la Cámara por ese mismo partido, Tatiana Méndez (sur), por parte de un grupo de encapuchados.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó este jueves que la cifra de personas arrestadas por delitos electorales, en particular con dinero y publicidad de candidatos, se elevó a 20, a quienes se le ha decomisado unos 480 mil dólares.

A lo anterior se añade la muerte de tres militares y heridas a uno más, quienes acompañaban la instalación del puesto de votación en la población rural de Santo Domingo, jurisdicción del municipio de Cartagena del Chairá, departamento del Caquetá (sur), en hechos atribuidos a las disidencias del Estado Mayor Central (EMC).

"El sacrificio de nuestros militares y policías está detrás de un voto seguro y libre. Incluso algunos han ofrendado la vida en este despliegue", resaltó Sánchez en declaraciones hoy a Caracol Radio. (ANSA).