Colombia: Uribe agradece respaldos y abre debate

“Lo único que les pido es que afiancemos la elección de un gobierno que despeje los nubarrones para que brille la libertad en el coliseo de la patria, cuyo único techo es el infinito cielo. Necesitamos un gobierno de transición que proyecte con estabilidad a largo plazo el futuro democrático de la nación para que esta nación no sea la de más criminales, pero sí la de mayor determinación de desarmar criminales”.

Aseguró el exmandatario, quien cumple su pena al interior de una extensa hacienda de su propiedad, luego de ser condenado por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

En su intervención, en un video divulgado en redes sociales, Uribe hizo un listado de atributos que debería tener el próximo gobierno, que confió obedezca a su influencia.

Entre otros argumentos políticos, Uribe reclamó un Ejecutivo con bajas tasas de impuestos, que aumente la confianza inversionista y en el que los valores sociales estén regidos por las "buenas costumbres", además de ser un Estado que maneje con "eficiencia" los "recursos escasos".

Uribe reclamó un "gobierno aliado con países que contribuyan a la erradicación del crimen, no con dictadura que lo auspicien" y de paso pidió un nuevo "Plan Colombia" con Estados Unidos, un programa auspiciado por Washington de inicios de los 2000 para reducir los sembradíos de hoja de coca y contrarrestar la creciente presencia de grupos guerrilleros.

Urgió que ese nuevo gobierno establezca una "alianza con Israel", dado que la administración de Gustavo Petro ha tomado distancia y ha sido crítico de la violencia desatada por Tel Aviv en Palestina.

“Luchar por la libertad de mis compatriotas disipa la aflicción por la restricción de mi libertad, cercano ya por el momento de la vida que hará sentir menor firmeza física en mis manos pido a Dios firmeza espiritual para nunca desfallecer en el compromiso por la libertad y el bienestar de Colombia”, dijo Uribe.

Las marchas de los simpatizantes del expresidente fueron bastante fluidas en Medellín (noreste), de donde es oriundo y considerada una de las regiones más conservadoras del país.

Las marchas en Bogotá también fueron concurridas, pese a la lluvia, y se convirtieron de nuevo en un espacio para volver a mostrar el enojo de los sectores de derecha con el actual gobierno, al que culpan del fallo judicial contra Uribe, pese a que se trató de un proceso que tardó más de una década en los estrados judiciales. (ANSA).