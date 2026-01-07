Colombia: Uribe ante amenazas de EEUU a Petro

"Las circunstancias se van pareciendo más todos los días. El gobierno Petro, con lo que hace, se va aproximando a ese castrochavismo. No he querido referirme ni a la declaración del presidente Trump ni a la del presidente Petro", afirmó el exmandatario, en declaraciones al diario El Tiempo.

Uribe es uno de los principales opositores de la administración Petro y su partido se ha encargado de hacerle sentir en el Congreso el rechazo a todas sus iniciativas y reformas, impulsando hundimientos de proyectos de ley con otros sectores de la derecha.

Para el exmandatario la fórmula para frenar la violencia de Estados Unidos sobre el país es que se produzca pronto un "cambio de gobierno" y confió en que la elegida sea la candidata de su partido Centro Democrático, la senadora Paloma Valencia.

"Lo que necesita Colombia es un cambio de gobierno. Ojalá se dé muy rápidamente. Que derrote el narcotráfico, la criminalidad, que reconstruya las relaciones tan importantes históricas de Colombia con Estados Unidos y Plan Colombia", afirmó Uribe, quien no se refirió a las expresiones de Trump a Petro y una posible agresión al territorio colombiano. (ANSA).