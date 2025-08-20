Colombia: Uribe anuncia qué hará en libertad

“Acabo de recibir la boleta de libertad. A las 5 pm en las calles de Sabaneta. Después misa en María Auxiliadora. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a luchar por la libertad de Colombia”, afirmó el exmandatario.

El Tribunal Superior de Bogotá falló una acción de tutela, mecanismo expedito de defensa de derechos fundamentales, en favor de Uribe, de manera que le concedió la libertad, al advertir que la decisión de la jueza que lo condenó a 12 años por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal carecía de los criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad.

La defensa de Uribe alegó ante el Tribunal que al exmandatario se le habían vulnerado sus derechos a la dignidad humana, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la libertad, luego de que se ordenara su detención domiciliaria.

La libertad de Uribe no significa un revés a su condena en primera instancia, puesto que el caso está bajo estudio y análisis en ese mismo Tribunal, que recibió la apelación de la defensa y debe decidir a más tardar a mediados de octubre si ratifica la sentencia o la modifica.