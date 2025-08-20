Colombia: Uribe feliz con libertad, víctima cuestiona

“Gracias a Dios, gracias a tantos compatriotas por sus expresiones de solidaridad. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia”, manifestó Uribe desde su cuenta de X.

Partidarios del exmandatario de derecha celebraron el fallo, entre ellos la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal, quien aseguró que “es una señal de justicia, respeto por la presunción de inocencia y el debido proceso”.

Mientras que Gabriel Vallejo, director del Partido Centro Democrático (oposición de derecha), creado alrededor de la figura de Uribe, dijo que la decisión del Tribunal demostró que la jueza violó “los derechos fundamentales al expresidente”, aseguró que era una “gran noticia para el país” y sostuvo que “esta enorme injusticia nos la quitamos de encima hasta cuando el creador nos lo permita”.

Desde Estados Unidos, el senador republicano Bernie Moreno también calificó el hecho como “gran noticia”, en un mensaje en redes sociales, en el que aseguró que “la democracia prospera cuando un país cuenta con instituciones sólidas. Esta decisión de hoy es una victoria tanto para Colombia como para la familia Uribe”.

Pero no todos se manifestaron a favor de la orden de libertad para el exmandatario. El senador izquierdista Iván Cepeda, principal víctima en el caso por el que fue condenado Uribe, dijo que respetaba y acataba la determinación judicial, pero “no la compartimos”.

“Tenemos la plena certeza de que el condenado expresidente viene realizando numerosas acciones de presión a la justicia, campañas en contra nuestra y creemos que la medida que le impuso la jueza Heredia era de alguna manera una medida para protegernos de ese tipo de acciones”, afirmó Cepeda.

El presidente, Gustavo Petro, también terció en la discusión al deslizar que la justicia local es machista, puesto que mientras Uribe alcanzó su libertad pese a su pena, la creadora de contenidos Daneidy Barrera Rojas, conocida como “Epa Colombia” sigue en prisión con una pena menor.

“Yo no entiendo cómo Uribe está libre y Epa presa ¿Eso es justicia o es la venganza del macho?”, cuestionó el mandatario.

(ANSA).