Colombia: Uribe preso reaparece para hablar de política

“Con la identificación de preso continuaré y aumentaré la lucha para que Colombia en el 26 derrote la naciente mordaza neocomunista, porque si se consolida acabará con la nación y el halago a los trabajadores se convertirá en un fracaso social total”, aseguró el exmandatario, en un video en X.

Uribe dijo que se presentó ante un juzgado del municipio de Rionegro, en el departamento de Antioquia (noroeste), donde había sido citado para el próximo lunes, con el fin de "formalizar mi encarcelamiento domiciliario", que dijo está "cumpliendo desde el pasado viernes".

Para este jueves, día feriado en Colombia, los miembros de su partido, el derechista Centro Democrático, citaron a marchas en las principales ciudades del país y en algunos lugares del extranjero como Estados Unidos para manifestarse en favor del exmandatario y en protesta al considerar que su caso está revestido de un tinte político, en un intento por vincular al presidente Gustavo Petro con la condena de un proceso que llevaba más de una década entre tribunales, juzgados y audiencias. (ANSA).