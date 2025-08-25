Colombia: Uribe renuncia a la prescripción judicial de su caso

El expresidente colombiano Alvaro Uribe (2002-2010) anunció este lunes su renuncia a la prescripción del caso por el que fue condenado a 12 años de prisión, por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Uribe recordó que la causa judicial en su contra prescribe el próximo 16 de octubre, razón por la cual los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, instancia ante la cual la defensa del exmandatario interpuso apelación, trabajaban a contrarreloj para estudiar la revisión del proceso, decisión que debía conducir a la ratificación o modificación de la sentencia.

"He sido ampliamente ilustrado por mis abogados sobre el alcance de la prescripción de la acción penal, su carácter de garantía del debido proceso y las consecuencias favorables que, para mi situación jurídica, traería su muy probable ocurrencia", afirmó Uribe en una carta difundida hoy en redes sociales.

Renunciar a la prescripción significa levantar las restricciones de tiempo en un proceso judicial, en el caso de Uribe, que lleva más de 10 años en tribunales, para permitir que la justicia siga su proceso de indagación y resolución.

"A pesar de que la ley me otorga un camino corto y sencillo para salir de este tortuoso proceso, no puedo aceptarlo, pues aun con el peso de la injusta condena y estando mi libertad en juego, no puedo declinar el camino de la verdad", manifestó el expresidente en su carta al Tribunal.

Uribe fue condenado porque acusó al senador de izquierda Iván Cepeda de presuntamente convencer a ex paramilitares de dar testimonio sobre sus supuestos nexos con esos grupos ultraderechistas a cambio de prebendas judiciales.

Cuando la Corte Suprema de Justicia indagó la denuncia descubrió que era al contrario: abogados del exmandatario intentaron sobornar testigos para enlodar a Cepeda. Tras más de una década de alegatos en tribunales fue condenado y su caso ahora está apelación. (ANSA).