Colombia: Uribe y la derecha lamentan la muerte de senador

“El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”, escribió Uribe en sus redes sociales, tras conocer la muerte del congresista de 39 años, víctima de un atentado el pasado 7 de junio en Bogotá.

El Centro Democrático también se manifestó frente a la muerte del congresista al sostener que “Colombia está de luto” y que la “violencia que nos carcome” se llevó por delante la vida del Senador, cuya “partida nos deja un vacío imposible de llenar”.

“Miguel vivirá por siempre en nuestros corazones, y su ejemplo nos seguirá guiando. En estos momentos difíciles, nuestra oración, solidaridad y fortaleza están con su esposa, hijos, su padre y seres queridos. Que su vida y legado sean la luz que ilumine el camino correcto de Colombia. Vuela alto Miguel!”, dijo el partido derechista de oposición, creado en torno a la figura de Alvaro Uribe, quien acaba de ser condenado a 12 años de prisión domiciliaria.

El expresidente Iván Duque (2028-2022) aseguró que el “terrorismo” le quitó la vida a “una promesa de Colombia y a un líder íntegro y transparente”.

“Mi solidaridad con su familia y todos sus seres queridos en estos momentos lamentables. El mejor homenaje que podemos hacer los colombianos a este gran ser humano es honrar su legado, con la unidad de propósito y patriotismo pleno. Colombia llora, pero no se rendirá ante los criminales que apagaron la vida de un joven admirable”, aseguró el exmandatario.

Mientras que Francisco Santos, vicepresidente durante el gobierno de Uribe, recordó “el infierno del secuestro” que vivió junto a la madre del senador fallecido, Diana Turbay, asesinada mientras permanecía en poder de Pablo Escobar, el 25 de enero de 1991.

El exvicepresidente aprovechó el momento para cargar contra el presidente, Gustavo Petro, al pedir que Dios le dé fuerza al país “para no amainar en la dura lucha que viene contra un narcotráfico, hoy más empoderado que nunca, y un gobernante que poco a poco acaba con la democracia”. (ANSA).