Colombia va a las urnas para renovar el congreso y escoger tres candidatos presidenciales

Por Luis Jaime Acosta

BOGOTÁ, 6 mar (Reuters) - Los colombianos irán a las urnas el domingo para definir tres candidatos presidenciales y elegir un nuevo Congreso, en unas elecciones ‌que determinarán la capacidad del próximo ‌mandatario ⁠para impulsar leyes y cumplir su programa de gobierno.

Los electores elegirán entre más de 3.000 candidatos a 102 senadores y 182 representantes a la Cámara, en una votación que los analistas proyectan será dividida entre ​decenas de ⁠partidos, lo que obligará ⁠al próximo presidente, que se posesionará en agosto, a alcanzar un acuerdo de coalición que garantice su gobernabilidad.

Paralelamente, unos 41,2 ​millones de electores habilitados podrán participar en una de las tres consultas con las que la derecha, la izquierda ‌y el centro elegirán a sus candidatos presidenciales.

Sin embargo, los candidatos que ​lideran las encuestas, el izquierdista Iván Cepeda, aliado del ​actual presidente Gustavo Petro, y el derechista Abelardo De La Espriella, no participarán en las consultas e irán directamente a la elección presidencial del 31 de mayo.

"Es muy probable que tengamos un Congreso altamente fragmentado y eso quiere decir que el próximo presidente va a tener que negociar", dijo a Reuters Sergio Guzmán, director de la firma consultora de riesgo político Colombia Risk Analysis, destacando que la fuerza ​de negociación de cada partido dependerá de los votos y las curules que alcance.

El analista sostuvo que con un Congreso fraccionado entre varios partidos políticos "cualquier gobierno va a ⁠ver diluidas sus propuestas legislativas" y tendrá dificultades para que se aprueben.

La firma de banca de inversión Morgan Stanley también espera que el fragmentado sistema de partidos ‌colombiano persista en las elecciones legislativas del domingo, lo que significa que los partidos de centro y los tradicionales probablemente seguirán siendo cruciales para formar futuras alianzas en el Congreso.

DUDAS DE PETRO, GARANTÍAS DEL REGISTRADOR

Para Guzmán, las consultas para elegir candidatos le permitirán a la derecha, la izquierda y el centro medir fuerzas en la antesala de las elecciones presidenciales.

Petro ha cuestionado repetidamente el software que se utilizará para el conteo de votos, calificándolo como poco confiable y vulnerable a fraude, y ha planteado dudas sobre la forma ‌en que se diligencian manualmente las actas físicas de las mesas de votación, denominadas E-14.

"La transparencia del proceso electoral colombiano ⁠es íntegra, está absolutamente garantizada. Hay absolutas garantías con el software y con los E-14", dijo en una reciente entrevista con ‌Reuters el registrador nacional, Hernán Penagos.

El funcionario aseguró que todas las E-14 serán publicadas por primera ⁠vez y los partidos y candidatos podrán comparar los resultados de las actas con ⁠el escrutinio emitido por la Registraduría Nacional.

El registrador negó la posibilidad de que el software utilizado para sumar los votos pudiera ser alterado y reiteró que la principal garantía serán los 860.000 jurados en las 125.000 mesas instaladas en todo el país, además de más de tres millones de testigos de los partidos.

Unos 246.000 efectivos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional entraron ‌en estado de máxima alerta para vigilar más ​de 13.400 puestos de votación y prevenir ataques de grupos armados ilegales que busquen impedir la jornada o presionar a los electores para votar por determinados candidatos, dijo esta semana el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

La guerrilla izquierdista suele cometer ataques durante las elecciones como parte del conflicto armado de seis décadas que ha ‌dejado más de 450.000 muertos. (Reportaje de Luis Jaime Acosta en Bogotá, reportaje adicional por Rodrigo Campos en Nueva Yrok)