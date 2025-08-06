Colombia-Venezuela: Cancillería sobre asilada en Embajada

“Colombia continuará promoviendo un diálogo franco y respetuoso con Venezuela, con miras a explorar alternativas para superar esta situación a la brevedad posible, siempre en observancia a las normas internacionales”, aseguró el Ministerio de Exteriores, que ratificó que seguirá “otorgando la debida protección y condiciones adecuadas de permanencia” a Díaz Marín, en su sede diplomática, hasta tanto haya una solución a su situación.

Díaz Marín se asiló en la sede diplomática de Colombia en la capital venezolana en enero de este año y por pedido de Bogotá guardó silencio sobre su situación hasta la víspera, cuando decidió romper con lo pactado y divulgar su situación en redes sociales.

La abogada sostuvo que desde el 11 de enero se presentó en la sede de la embajada colombiana, a raíz de la persecución de las autoridades de su país a ella y su familia, al parecer por su pedido de aclaración sobre los resultados de las elecciones presidenciales al Tribunal Supremo de Justicia.

“He cumplido cabalmente con mi palabra hasta el día de hoy, pues las condiciones han cambiado, a partir de la publicación del informe de la ONU sobre el patrón de persecución contra mi persona que pudo detectarse”, aseguró Díaz Marín, en su cuenta de X, en un mensaje en el que reclamó del gobierno venezolano un salvoconducto para abandonar el país.

Cancillería en Bogotá señaló que su Embajada también pidió a Caracas el permiso para la salida de Díaz Marín hacia el aeropuerto de Maiquetía y como respuesta se les informó que “no es necesaria la emisión de un salvoconducto en tanto que no pesa sobre ella ninguna orden de captura ni proceso judicial abierto”. (ANSA).