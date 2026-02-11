Colombia: Venezuela expulsa guerrilleros colombianos de su territorio

Lo declaró el ministro colombiano de Defensa, Pedro Sánchez, a la prensa internacional.

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.200 kilómetros, a lo largo de la cual diversos grupos armados se disputan el control de las ganancias del narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando.

En opinión de Sánchez, Caracas está realizando operaciones en la zona fronteriza, obligando a las guerrillas a replegarse hacia Colombia.

Entre los grupos atacados se encuentran, en particular, combatientes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes ya no se sienten seguros en las zonas fronterizas de Venezuela.

Las operaciones representarían un cambio en la política de seguridad de Caracas tras el fin del gobierno de Nicolás Maduro.

(ANSA).