Colombia-Venezuela: Libres exFARC detenidos en Venezuela
Entre los detenidos estaban tres exFARC dedicados a labores de custodia en la Unidad Nacional de Protección (UNP), quienes al parecer cruzaron la frontera con la intención de hacer "turismo" y fueron detenidos.
La ARN señaló que los cinco liberados "se encuentran en buen estado y fueron entregados a Colombia luego de que las autoridades venezolanas aclararan su situación" y añadió que a los miembros de la UNP les fueron devueltas sus "armas de dotación".
La entrega de los detenidos se realizó en el puente Atanasio Girardot, que comunica a la ciudad de Cúcuta con Venezuela, en presencia del cónsul de Colombia en Caracas, David Hadad, funcionarios de la ARN y el gobernador del Táchira, Fredy Bernal.
La Agencia agradeció las gestiones que realizaron la Cancillería, la Embajada de Colombia en Venezuela y el Partido Comunes, conformado por las exFARC, dado el "compromiso y apoyo" de todos para "lograr la liberación de nuestros connacionales".
(ANSA).
