Colombia-Venezuela: Petro y asilo a abogada venezolana

“Colombia es un país que garantiza el asilo político.

Esperamos el retorno de todos los colombianos detenidos en Venezuela”, expresó Petro desde su cuenta de X, al comentar la noticia de Díaz Marín, quien en la víspera le agradeció por sus gestiones para salir de su país.

La abogada se presentó el 11 de enero en la sede de la embajada colombiana, a raíz de la persecución de las autoridades de su país a ella y su familia, al parecer por su pedido de aclaración sobre los resultados de las elecciones presidenciales al Tribunal Supremo de Justicia.

La mayoría de las democracias occidentales no reconocen el resultado de las elecciones de julio de 2024 ante la negativa del gobierno de presentar las actas de los comicios. La Fiscalía, a cargo del militante chavista Tarek William Saab, persigue sistemáticamente desde entonces a quienes cuestionan los comicios.

“Confirmo la noticia de que logré salir de Venezuela, ya estoy en Colombia en compañía de mi familia, de mi madre y de mis hermanos que están aquí conmigo”, expresó Díaz Marín en un mensaje en video difundido desde su cuenta de X.

“Dejé allá la mitad de mi corazón porque se quedan mis hijos, mis otros hermanos, mi nieto, pero al menos ya nosotros estamos a salvo”, agregó la abogada, que semanas atrás sorprendió en redes sociales al informar que estaba asilada en la embajada colombiana y reclamar un salvoconducto para salir de Caracas.

La Cancillería colombiana el 6 de agosto dijo que adelantaba un diálogo “franco y respetuoso” con su similar de Venezuela para “superar” en el menor tiempo posible y bajo la normatividad internacional la situación generada por el asilo diplomático a Díaz Marín.

En su mensaje, Díaz Marín agradeció a los “héroes anónimos” que la ayudaron estos meses, al embajador colombiano Milton Rengifo y a su esposa, la canciller Yolanda Villavicencio, y sostuvo que iba a entrar en un periodo de “silencio”, al tiempo que le pidió a sus compatriotas en la diáspora ser “semillas de luz”. (ANSA).