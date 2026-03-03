Colombia-Venezuela: Tras operación de EEUU contra Maduro no se alteró la migración

"El análisis técnico confirma que la frontera mantiene una movilidad alta pero estable. No se registran variaciones extraordinarias ni incrementos inusuales en los flujos. Colombia continúa gestionando una migración ordenada, con presencia institucional activa y seguimiento permanente que nos permite actuar con base en evidencia y no en especulaciones", precisó Gloria Arriero, directora de Migración Colombia.

De acuerdo con los registros de la autoridad migratoria, en estos tres meses se registraron 6.786.712 movimientos pendulares migratorios, es decir, de personas que se desplazaron diariamente o de manera temporal por los tres pasos fronterizos.

De ese total, el 86,3% de los cruces se realizaron por Norte de Santander (noreste, 5.854.992 movimientos), el 11,7% por Arauca (este, 791.986) y el 2.1% por La Guajira (norte, 139.734).

Según las mediciones de Migración Colombia, entre febrero de 2025 y de 2026 la migración regular de ciudadanos venezolanos alcanzó las 418.303 entradas al país y las 433.315 salidas. Los principales destinos de los venezolanos partiendo desde Colombia fueron Estados Unidos (21,6%), Chile (16,6%), Panamá (13,7%), España (12,4%) y Ecuador (7%). (ANSA).