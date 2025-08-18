Colombia: Viajan expertos agrícolas a Haití con semillas

“Un día Haití apoyó a Simón Bolívar con armas y pertrechos para liberar a Colombia y hoy Colombia regresa con una propuesta de seguridad y soberanía alimentaria”, afirmó hoy en X el exvicecanciller y jefe de relaciones internacionales de esa universidad pública, Jorge Rojas, uno de los líderes del proyecto.

El avión de la Fuerza Aeroespacial de Colombia (FAC) partió hoy de la Base Aérea de Malambo en Barranquilla (norte), con varios técnicos y científicos de la Universidad de Córdoba para sembrar las semillas del frijol caupí y dar inicio a los cultivos, que en dos meses tendrán su primera cosecha.

Esta leguminosa, también conocida como frijol chino, tiene la propiedad de florecer en medio de suelos poco fértiles y en zonas de altas temperaturas; como alimento posee una alta fuente de proteínas, fibras, carbohidratos, minerales y vitaminas.

Rojas aseguró que el envío de estas semillas hace parte de una "operación experimental" y "humanitaria" para "combatir el hambre en Haití" y está en el marco de los acuerdos de apoyo a los que se ha comprometido el presidente, Gustavo Petro, con esa nación antillana, agobiada por la violencia de las pandillas y la pobreza extrema.

Colombia donó este año US$300.000, por parte de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC) para insumos agrícolas en ese país, además llevó a Bogotá y el Eje Cafetero a 18 técnicos agrícolas para ampliar sus conocimientos sobre cultivos de yuca, cacao y café.

Mientras que en septiembre llegarán al país 25 policías haitianos para entrenarlos en investigación criminal, inteligencia y operaciones tácticas. (ANSA).