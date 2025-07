Colombia: Vicepresidenta Francia Márquez fustiga al gobierno

“Hoy, la carga es simbólica: somos útiles para ganar elecciones, pero no para gobernar. Así como en el período republicano, nuestras ancestras y ancestros fueron útiles para participar, en primera línea, en la gesta de la Independencia, pero no para obtener su libertad y participar en la naciente República”, disparó la Vicepresidenta, en un discurso público.

Sin mencionar el nombre del presidente Gustavo Petro, del que se ha distanciado, Márquez sostuvo que durante la campaña presidencial fue “la cara de la esperanza” y la voz de los humildes, pero pronto pasó de ser “el fenómeno político, la heroína, a ser la traidora”.

“Se nos quiere en la foto, pero no en la toma de decisiones. Se nos quiere como símbolo, pero no como un pueblo con voz. Se nos quiere obedientes. Y si no obedecemos, entonces viene el castigo: la violencia política, la cancelación y la deshumanización pública”, afirmó.

Al inicio del gobierno izquierdista de Petro, la Vicepresidenta figuraba en la mayoría de espacios políticos, incluso se creó el Ministerio de la Igualdad, que agrupaba las labores sociales del Estado, pero pronto las mediciones de gestión de esa cartera fueron duramente criticadas por su baja ejecución, que Márquez justificó aduciendo que no le dieron herramientas para hacer operativa su labor.

La relación entre Petro y Márquez se resquebrajó aún más cuando a principios de este año la funcionaria cuestionó la llegada al gobierno del entonces embajador Armando Benedetti, precedido de denuncias de violencia intrafamiliar en su contra y señalamientos de desobediencia, en un Consejo de Ministros transmitido por televisión, luego de lo cual salió del Ministerio.

Hace unas semanas, cuando la prensa reveló los supuestos planes del ex canciller Alvaro Leyva para presuntamente sacar del poder al Presidente, se mencionó el nombre de Márquez como la persona que debería asumir el cargo una vez fuera depuesto el mandatario. La Vicepresidenta se manifestó en desacuerdo con el uso de su nombre en esa trama y pidió a la Fiscalía que investigara el caso y estableciera responsabilidades. (ANSA).