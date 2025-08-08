Colombia: Vicepresidenta irá hasta el final del gobierno

“Nunca he contemplado renunciar. Yo sé resistir, vengo de la resistencia. Ha sido doloroso lo que he vivido, pero soy una mujer que honra la palabra. Me voy el 7 de agosto de 2026”, afirmó la Vicepresidenta, que en el pasado reciente se ha quejado públicamente de la manera como ha sido excluida del gobierno.

“Somos útiles para ganar elecciones, pero no para gobernar. Así como en el período republicano nuestras ancestras y ancestros fueron útiles para participar, en primera línea, en la gesta de la Independencia, pero no para obtener su libertad y participar en la naciente República”, manifestó semanas atrás Márquez, en un discurso durante un evento público.

Este viernes, la vicepresidenta le dijo a periodistas de su país en Bogotá que mantiene algunas “diferencias” con Petro “pero en medio de las diferencias se construye. Tenemos disposición de trabajo e hicimos el compromiso de trabajar por la gente hasta agosto de 2026”.

La funcionaria acompañó en la víspera al mandatario a la conmemoración de la Batalla de Boyacá, considerado como otro día nacional, en los actos que se llevaron a cabo en Leticia, en el departamento del Amazonas, en momentos de tensión diplomática con Perú, por una disputa en la frontera común, a la altura del río Amazonas.

Márquez reiteró que “no soy traidora, soy honesta”, luego de advertir que su relación con Petro se resquebrajó aún más luego de conocerse los audios del excanciller Alvaro Leyva en los que hablaba de instalarla a ella en el poder, después de derrocar a Petro, dichos que la vicepresidenta rechazó. (ANSA).