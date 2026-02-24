Colombia: visita de enviado especial de paz de la UE

Según la agenda de Koetsenruijter, difundida por la Delegación de la UE en el país, mañana asistirá en Cartagena de Indias a la II Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (ICARRD+20), un evento organizado por Bogotá en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Durante su estancia en Cartagena, el enviado europeo se reunirá con las ministras de Exteriores y de Agricultura, Rosa Yolanda Villavicencio y Martha Viviana Carvajalino, respectivamente.

Además, participará en los paneles "Sembrando la tierra del futuro: Juventudes rurales transformando sistemas agroalimentarios" y "Tierra y paz: Derechos sobre la tierra en la consolidación de la paz y democratización".

El jueves, Koetsenruijter viajará a Cali para dialogar con sectores productivos, sociedad civil, academia y autoridades locales. También visitará uno de los distritos más pobres de la ciudad para conocer de primera mano el proyecto Acordes de Paz.

"Seguiremos acompañando a Colombia como socios confiables en este esfuerzo a largo plazo para consolidar la paz territorial, con regiones más conectadas, inclusivas, productivas y sostenibles", expresó el Enviado Especial, cuya visita concluirá el 2 de marzo. (ANSA)