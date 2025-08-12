Colombia: Viuda de Miguel Uribe pide justicia y no venganza

“Rechazo cualquier acto de violencia o cualquier acto de venganza por la muerte de Miguel, porque para honrarlo solo debe haber amor en nuestros corazones, eso era lo que habitaba en el corazón de Miguel”, manifestó Tarazona el lunes, horas después de la muerte de Uribe.

La viuda del senador del Centro Democrático, oposición de derecha, subrayó que “hoy que estamos dándole su despedida quiero decirles también que ojalá se haga justicia, porque la justicia fortalece la democracia, que los seres humanos respondan por sus actos hace un país justo y debe haber justicia, no solo por Miguel sino por una Colombia entera que merece vivir en paz”.

Las autoridades tienen tras las rejas a seis sospechosos de participar en el crimen del congresista de 39 años, entre ellos al adolescente que le disparó en tres ocasiones, mientras adelantaba un mitin político en un barrio de Bogotá.

El cuerpo de Uribe llegó la noche del lunes al Capitolio Nacional, en donde estará en cámara ardiente, y fue recibido por congresistas y expresidentes que abarrotaron el lugar y manifestaron a la familia del senador su sentido pésame.

“Para el país se fue un hombre maravilloso que soñaba con la paz y con la unión de Colombia, que soñaba con un país en el que ningún niño repitiera la historia que hoy su hijo está repitiendo, romper una familia es el acto de violencia más horrible que se pudo cometer jamás”, manifestó Tarazona, en una declaración pública a su llegada al Congreso.

La cámara ardiente estará hasta el próximo miércoles, cuando el féretro del congresista será llevado a la Catedral Primada de Bogotá para los actos fúnebres y posteriormente se realizará su sepelio. (ANSA).