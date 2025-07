Colombia: Vox volverá a pedir que la USAL retire la Medalla de Honor a Gustavo Petro por sus insultos a España

VALLADOLID, 30 Jul. 2025 (Europa Press) - El Grupo Parlamentario de Vox registrará de nuevo en las Cortes la solicitud de retirada de la Medalla de Honor de la Universidad de Salamanca al presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras sus declaraciones en las que tacha de "genocidas" a los españoles. En febrero de 2024 el Grupo Parlamentario de Vox ya solicitó al anterior rector de la Universidad de Salamanca, puesto que es a quien compete otorgar esta distinción, la retirada de la Medalla de Honor a Petro entregada en 2023 "debido a su pasado de pertenencia a un grupo terrorista, reconocido públicamente por el presidente colombiano". "Petro, una vez más, con sus recientes declaraciones, no solo insulta a los españoles, sino también a la propia Universidad de Salamanca; clave en el proceso de la Hispanidad al ser el espejo en el que se miraron las 32 universidades fundadas en Hispanoamérica bajo el manto y protección de la Monarquía Hispánica", ha asegurado el portavoz parlamentario, David Hierro. Asimismo, el Grupo Parlamentario de Vox ha recordado que Gustavo Petro ha calificado ya en anteriores ocasiones a la Hispanidad como "Yugo español, un régimen productivo de esclavistas", lo que supone "descalificar todo el caudal de la gran herencia de la Universidad de Salamanca". Que el actual mandatario colombiano continúe en posesión de "la más alta distinción de la Universidad de Salamanca es un insulto a la propia Universidad de Salamanca, a la imagen internacional de España y a la más rica herencia que hemos recibido como españoles", según ha asegurado el portavoz parlamentario de Vox. "Es una auténtica vergüenza que siga manteniendo la Medalla de Honor de la USAL", ha subrayado David Hierro. Por ello, el Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Castilla y León solicitará oficialmente al rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, la inmediata retirada de la Medalla de Honor de la Universidad de Salamanca a Gustavo Petro, ya que "ni está cualificado, ni identificado y, por supuesto, no representa los principios y valores que se deben defender desde esta institución". Por último, Hierro espera que esta solicitud sea secundada al menos por el Partido Popular, pidiéndole que "no se ponga de lado, o mucho peor, de pie a aplaudir como ya hizo en el Congreso de los Diputados", ha añadido Hierro.