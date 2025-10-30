Colombia.- World2Fly (W2M) iniciará vuelos directos entre Madrid y Cartagena de Indias (Colombia) desde julio de 2026

MADRID, 30 Oct. 2025 (Europa Press) - World2Fly comenzará a operar su vuelo directo entre Madrid y Cartagena de Indias (Colombia) el próximo 3 de julio de 2026 a través de una frecuencia semanal los viernes, a bordo del Airbus A350, con capacidad para 432 pasajeros, y clase Business y Economy, según un comunicado. Sobre los horarios, los vuelos saldrán de Madrid a las 14:55 horas, con llegada a Cartagena a las 17:45 horas, mientras que el regreso partirá de Cartagena a las 19:45 horas, llegando a Madrid a las 11:55 horas del día siguiente. Los billetes ya están disponibles para su reserva en la página web de World2Fly y a través de agencias de viaje, inicialmente para las salidas de julio y agosto de 2026, con nuevas fechas que se incorporarán próximamente. Por otro lado, la nueva conexión se ha integrado en los programas vacacionales de Newblue, destacando los de 'Gama Essence' y 'Gama Quality', que incluyen vuelos ida y vuelta Madrid-Cartagena, estancias de siete noches en hoteles seleccionados, traslados y excursiones. La apertura de esta nueva ruta es fruto de la colaboración entre la Alcaldía de Cartagena, la Secretaría de Turismo, Corpoturismo, ProColombia, la Operadora Internacional Aeropuerto de Cartagena (OINAC) y World2Fly. En palabras del director comercial de la aerolínea del Grupo World2Meet (W2M), Daniel Buil, esta conexión responde a la creciente demanda de sus clientes y al interés por destinos con "gran atractivo turístico y cultural". ProColombia y Corpoturismo han valorado positivamente la conexión, ya que la presidenta de la primera entidad, Carmen Caballero, ha resaltado que la ruta consolida a Cartagena como "un destino de talla internacional y diversifica los mercados emisores europeos". Mientras, la presidenta ejecutiva de Corpoturismo, Liliana Rodríguez, ha resaltado que el mercado español representa el 9% de los visitantes de la ciudad y que se ha registrado un crecimiento del 19,3% en comparación con 2024.

