Colombia y Canadá empatan sin goles en partido amistoso

14 oct (Reuters) - Las selecciones de fútbol de Colombia y Canadá empataron el martes 0-0 en un partido amistoso de preparación para el Campeonato Mundial 2026.

El partido se jugó en el Sport Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos, ante más de 25.000 aficionados.

En el primer tiempo Canadá dominó a Colombia y controló el partido con un juego rápido y la presión permanente en el área del equipo sudamericano, que se vio sin conexión entre sus líneas y sin generación de fútbol en el medio campo.

La selección canadiense se aproximó con riesgo sobre el arco de Colombia, pero no logró concretar las opciones de gol.

En el segundo tiempo, Colombia mejoró con la inclusión de James Rodríguez, logró contener por instantes la presión de Canadá y generó opciones de gol con transiciones largas y profundas, aprovechando la velocidad del delantero Luis Díaz.

Colombia, que venía de golear 4-0 a México en un amistoso el fin de semana, desperdició por lo menos dos claras opciones de gol frente al arco de Canadá.

El partido sirvió para que el entrenador de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, probara varios jugadores que habitualmente no son titulares.

En la doble jornada FIFA de noviembre, Colombia enfrentará a Nueva Zelanda y deberá buscar un rival reemplazo de Nigeria que jugará el repechaje de África para el Mundial.

Canadá, México y Estados Unidos serán anfitriones de la próxima Copa del Mundo en la que competirán por primera vez 48 selecciones. (Reporte de Luis Jaime Acosta)