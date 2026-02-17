Colombia y Clan del Golfo reanudan diálogo tras suspensión por acuerdo entre Petro y Trump

BOGOTÁ (AP) — El gobierno colombiano y el cártel Clan del Golfo anunciaron el martes la reanudación de las conversaciones que buscan su desmovilización, luego de que el grupo ilegal las suspendiera provisionalmente el 4 de febrero en reproche por el anuncio gubernamental de que se comprometía a “neutralizar” a su principal cabecilla.

Por medio de un comunicado conjunto indicaron que se daba por “superada” la suspensión de la conversación, luego de reunirse en Bogotá el 9 de febrero por invitación de los países mediadores en la mesa de diálogo: Qatar, España, Noruega y Suiza, así como por la de la Organización de los Estados Americanos y la Iglesia Católica.

El Clan del Golfo, el mayor cártel de drogas del país, había suspendido las conversaciones que avanzaban desde septiembre luego de que el gobierno colombiano anunciara que se comprometió con Estados Unidos a ubicar y “neutralizar” a tres grandes cabecillas de grupos armados, incluyendo a su máximo cabecilla Jobanis de Jesús Ávila, alias “Chiquito Malo”.

El compromiso de dar con los más buscados del país en los próximos dos meses fue uno de los resultados de la reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo colombiano Gustavo Petro en la Casa Blanca, en un intento por aliviar la tensión que sostuvieron los dos mandatarios por un año, especialmente por la lucha antinarcóticos.

El Clan del Golfo —que también se autodenomina Ejército Gaitanista Colombia— dijo que de ser cierto sería un “atentado contra la buena fe y los compromisos” hasta ahora alcanzados en Qatar, donde se han dado las rondas de negociación para buscar su desmovilización.

El comunicado que levanta la suspensión de los diálogos no indica si el gobierno cedió en desistir de las operaciones contra alias “Chiquito Malo” o si hubo algún otro tipo de acuerdo.

Se limita a indicar que durante la reunión en Bogotá se acordaron “compromisos que permitirán avanzar decididamente en el proceso de paz en beneficio de las comunidades y del país”.

El Clan del Golfo opera en más de una tercera parte del país, según la estatal Defensoría del Pueblo. Las autoridades estiman que está integrado por entre 6.000 y 9.000 armados.