Colombia y España desarticulan red de explotación sexual de migrantes en Europa

Autoridades internacionales desarticularon una red de "esclavitud" sexual y rescataron a medio centenar de mujeres enviadas desde Colombia hacia distintos países de Europa, anunció la policía colombiana el lunes.

Las migrantes colombianas son víctimas frecuentes de redes de explotación sexual europeas con enlaces en el país sudamericano, donde les suelen convencer para viajar con ofertas de trabajo fraudulentas.

En el operativo conjunto capturaron a cinco personas en Colombia y dos en España. La banda estaba conformada por "siete colombianos, dos austríacos, un rumano, un uruguayo y un turco", identificado como su líder y prófugo internacional, dijo en rueda de prensa el coronel Carlos Triana, director de la policía colombiana.

La operación tuvo "más de 45 víctimas rescatadas" en Alemania, Austria y Suiza, agregó la delegada de Europol Cristina Checchinato.

La investigación se originó en 2024 en Austria, cuando dos mujeres colombianas fueron abordadas por las autoridades locales y "no pudieron justificar su permanencia legal en el país". Una de ellas presentó una denuncia por explotación sexual.

Las colombianas eran "captadas a través de redes sociales y amigos en común" en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cartagena, según las autoridades de ese país.

Al llegar a Europa el grupo les imponía una deuda extorsiva de unos US$47.000 que debían pagar con trabajo sexual.

"A muchas de ellas las obligaban a consumir sustancias psicoactivas para controlar su voluntad y someterlas a este tipo de esclavitud moderna", agregó Triana.

Los cinco capturados en Colombia esperan una posible extradición a Europa, según la policía del país sudamericano.

