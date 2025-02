Colombia y Paraguay completan los clasificados por Sudamérica al Mundial Sub20

Colombia y Paraguay consiguieron el jueves su clasificación al Mundial Sub20, con triunfos respectivos de 3-1 sobre Chile y 1-0 sobre Uruguay.

En la cuarta fecha del hexagonal final del Campeonato Sudamericano Sub20, que se disputa en Venezuela, un gol y una asistencia de Neyser Villarreal, máximo artillero del torneo, guiaron a Colombia, que sumó su segundo triunfo y llegó a seis puntos.

Paraguay, también con seis unidades, logró su boleto a la Copa del Mundo por primera vez en 12 años con la anotación de Gadiel Paoli ante Uruguay, que tras el triunfo de Colombia quedó sin opciones de clasificación.

La Celeste, que obtuvo su primer título mundial de la categoría en Argentina en 2023, no podrá defender su estrella al no clasificarse, algo que no le ocurría desde 2005.

Colombia registrará su tercera participación consecutiva en el Mundial Sub20 y 12ma. en total. Su mejor desempeño fue el tercer lugar conseguido en 2003.

Paraguay estará en el certamen por décima ocasión y su actuación más destacada se remonta a 2001 cuando finalizó en la cuarta posición.

Más tarde, Brasil y Argentina, que mantienen registro perfecto y lograron su clasificación en la jornada anterior, luchaban por el título del torneo.

La Copa del Mundo Sub20 se disputará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre. La Roja, en su condición de anfitriona, ya tiene asegurada su plaza en el Mundial.

En el estadio Brígido Iriarte de Caracas, Colombia dominó el compromiso ante Chile y realizó 21 remates, incluidos 12 que llevaban destino de gol.

La Tricolor se adelantó a los 30 minutos con un disparo al ángulo por parte de Óscar Perea.

Chile respondió a los 38 e igualó el encuentro con un remate de Patricio Romero dentro del área.

Villarreal rompió el empate a los 50 minutos tras marcar a puerta vacía luego de un tiro al palo de Juan Arizala.

El delantero de Millonarios, llegó a siete dianas en el torneo y amplió su ventaja como máximo goleador, por delante del chileno Juan Rossel y el argentino Claudio Echeverri, que suman cinco gritos.

A los 81, Villarreal envió un pase filtrado para la anotación de Royner Benítez, que sentenció el choque.

PARAGUAY, AL MUNDIAL POR PRIMERA VEZ DESDE 2013

En el estadio Olímpico de Caracas, Paraguay venció a Uruguay con el gol a los 52 minutos de Paoli, jugador de las inferiores de Boca Juniors, quien remató de cabeza dentro del área un pase de Tiago Caballero ante la pasividad de la zaga uruguaya.

Tras un primer tiempo con pocas acciones ofensivas, la Albirroja aprovechó una de sus primeras ocasiones para abrir el marcador y tomó desquite ante un Uruguay que la había triturado 6-0 en la primera fase del certamen.

Después de la goleada ante la Celeste, Paraguay destituyó al seleccionador Aldo Duscher y le entregó las riendas al exinternacional Antolín Alcaraz, quien recondujo el camino y guio los triunfos ante Venezuela y Chile en el cierre del Grupo A, y contra Chile y Uruguay en el hexagonal.

Luego del tanto encajado, Uruguay — que no contó por segundo partido seguido con su goleador Renzo Machado por molestias físicas — se lanzó al ataque, pero se topó con la seguridad del arquero Facundo Insfrán.

La última fecha del Sudamericano Sub20 se llevará a cabo el domingo con los partidos de Argentina-Paraguay, Uruguay-Colombia y Brasil-Chile.