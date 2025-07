Colombia/España: Petro tacha de "genocidas" a los españoles que fundaron la localidad colombiana de Santa Marta

MADRID, 30 Jul. 2025 (Europa Press) - El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha tildado de "genocidas" a los españoles que fundaron la ciudad de Santa Marta hace 500 años, por lo que ha señalado que este hecho no puede celebrarse como una gesta heroica sino como el inicio de masacres. "No podemos celebrar el comienzo de esta historia que pasa por un genocidio", ha declarado en un acto por los 500 años de Santa Marta que ha tenido lugar en la Quinta de San Pedro Alejandrino, la hacienda donde pasó sus últimos días y falleció Simón Bolívar en 1830. El mandatario colombiano ha recalcado durante su intervención que conquistadores españoles como Rodrigo de Bastidas, quien fundó esta localidad colombiana, y Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de Bogotá, "no fundaron civilizaciones, iniciaron masacres", justificando así que no "le hagamos celebraciones a quienes trajeron la sangre". "Para llamarse América tuvieron que hacer un genocidio, millones de personas murieron asesinadas o por la enfermedad que traían. Como hoy decenas de miles de personas, niños, muchos, mueren. Ya no por la espada, sino por la bomba. Ya no por la enfermedad, sino por el hambre", ha señalado. El presidente, aludiendo a la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza, ha agregado que "así como hoy no podemos celebrar un genocidio que pasa en los días de hoy, pasa en Colombia y pasa en Oriente Próximo, tampoco podemos celebrar el genocidio de hace cinco siglos".