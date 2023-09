La colombiana Emiliana Arango se clasificó a la segunda ronda del Abierto de Guadalajara tras vencer el lunes en la primera fase a la rusa Anastasia Potapova en dos sets con parciales de 6-4 y 6-3.

Arango (180 en el ranking de la WTA) venció a Potapova (26 y undécima preclasificada) en una hora con 46 minutos.

Por su lado, la también colombiana Camila Osorio (67) fue eliminada al caer ante la polaca Magdalena Frech (66).

Frech se impuso a Osorio en dos mangas con cartones de 6-1 y 6-2 en una hora con 11 minutos.

"Hoy no se me dio, el error estuvo en no venir unos días antes acá a entrenar acá, la altura siempre cuesta, llevaba días sin entrenar, empecé a entrenar ayer y eso se notó, salí a competir con lo que había y tengo que aprender de esta derrota", dijo Osorio.

El Abierto de Guadalajara es un torneo categoría WTA 1000 que se juega en las pistas de superficie dura del Complejo Panamericano de Tenis, en Zapopan, y reparte una bolsa de 2,7 millones de dólares.

- Resultados del lunes en primera ronda:

Victoria Azarenka (BLR/N.10) derrotó a Robin Montgomery (USA) 6-1, 6-1

Caroline Dolehide (USA) a Peyton Stearns (USA) 6-7 (1/7), 7-6 (7/5), 7-6 (7/2)

Camila Giorgi (ITA) a Mayar Sherif (EGY/N.14) 7-5, 6-3

Magdalena Frech (POL) a Camila Osorio (COL) 6-1, 6-2

Storm Hunter (AUS) a Iryna Shymanovic (BLR) 6-3, 6-4

Emma Navarro (USA) a Maria Mateas (USA) 6-0, 6-4

Marta Kostyuk (UKR) a Stacey Fung (CAN) 6-3, 2-6, 6-0

Emiliana Arango (COL) a Anastasia Potapova (RUS/N.11) 6-4, 6-3

Sachia Vickery (USA) a Danielle Collins (USA) 7-6 (9/7), 0-0 retiro por lesión

Sofia Kenin (USA) a Carol Zhao (CAN) 6-4, 6-3

