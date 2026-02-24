Colombiana Arango avanza a segunda ronda del WTA 500 de Mérida; Haddad Maia eliminada

La tenista colombiana Emiliana Arango avanzó el lunes a la segunda ronda del torneo WTA 500 de Mérida, al vencer a la austriaca Anastasia Potápova en dos sets 7-6 (7/0) y 6-2, mientras que la brasileña Beatriz Haddad Maia fue eliminada por la británica Katie Boulter.

Arango, número 59 del ranking de la WTA, se impuso a Potápova, 91 del mundo, en una hora con 56 minutos.

"Empecé el partido un poquito nerviosa, pero me fui asentando. Anastasia ha estado muy bien, tirando muy cerca de las líneas, haciéndome correr mucho. El primer set estuvo muy apretado con puntos muy largos, en el segundo tuve más confianza y eso me ayudó", resumió Arango.

Antes, Beatriz Haddad Maia fue eliminada por Katie Boulter, quien se llevó la victoria con doble 6-4.

Boulter (N. 69) logró la victoria sobre Haddad Maia (N. 66) en una hora con 54 minutos.

"Estoy contenta por haber jugado un tenis muy bueno y de haber competido tan bien, es genial pasar a la siguiente ronda después de una batalla difícil", comentó Boulter.

El torneo WTA 500 de Mérida se juega en las pistas de superficie dura del Yucatán Country Club y reparte una bolsa de US$1,2 millones.

--Resultados del lunes en primera ronda:

Marina Stakusic (CAN) derrotó a Dayana Yastremska (UKR/N.5) 6-4, 6-3

Victoria Jimenez (AND) a Yulia Putintseva (KAZ) 6-4, 1-6, 6-4

Katie Boulter (GBR) a Beatriz Haddad Maia (BRA) 6-4, 6-4

Emiliana Arango (COL) a Anastasia Potápova (AUT) 7-6 (7/0), 6-2