Colombiana Arango jugará ante francesa Jacquemot las semifinales del WTA de Guadalajara

La tenista colombiana Emiliana Arango se clasificó a las semifinales del torneo WTA de Guadalajara, el viernes al vencer en cuartos de final a la canadiense Marina Stakusic en sets corridos 6-2 y 6-3.

Con movilidad en la pista y variedad de tiros, Arango, número 86 del mundo, superó a Stakusic, 155 en el ranking, en una hora con 12 minutos.

Para Stakusic este fue el segundo partido en el día ya que unas horas antes eliminó a la letona Jelena Ostapenko en partido pendiente de segunda ronda.

"Marina es una jugadora que tiene una gran potencia y traté de devolverle con diferentes tiros para confundirla", comentó Arango al final del partido.

El sábado en semifinales, Emiliana Arango se medirá con la francesa Elsa Jacquemot en su primer enfrentamiento de por vida.

En su turno, una aguerrida Elsa Jacquemot venció a la alemana Tatjana Maria en tres sets, con parciales 3-6, 6-4 y 6-4, en el partido que puso en marcha los cuartos de final.

Jacquemot (83) vino de atrás para imponerse a Maria (51), sexta preclasificada, en dos horas con 12 minutos.

Tras perder el primer set en el que cometió cinco dobles faltas, Jacquemot se marchó al vestidor por unos minutos y volvió a la pista con una actitud más combativa que le valió para encender a la afición mexicana y emparejar la pizarra.

En la tercera manga, Jacquemot fue versátil en las contestaciones al saque de Maria y mostró más decisión para sostener su servicio.

"No fue fácil, pero estoy muy contenta de avanzar. Tatjana jugó muy bien y para mí fue clave mantener la calma y jugar con confianza", dijo Jacquemot al alcanzar sus primeras semifinales en un torneo WTA.

En el segundo duelo de cuartos de final, que se definió en tres sets con tie break, la estadounidense Iva Jovic, de 17 años, se impuso a la andorrana Victoria Jiménez, de 20, con pizarra de 6-3, 3-6 y 7-6 (8/6).

Tras una interrupción por lluvia en el segundo set, Jovic (73) logró su agónica victoria sobre Jiménez (123) en dos horas con 38 minutos.

"No puedo creer que haya podido levantar este partido, todavía estoy en shock.

“Hoy tuve que sacar la garra, mantenerme en la pelea, y todo salió bien", dijo la jugadora norteamericana tras convertirse en semifinalista.

En la última eliminatoria de cuartos de final, la checa Nikola Bartunkova, invitada al torneo, eliminó a la polaca Magdalena Frech, que era la campeona defensora y cuarta preclasificada.

Bartunkova (228) derrotó a Frech (30) en dos mangas con pizarra de 7-5 y 6-4 en una hora y 38 minutos.

La segunda semifinal entre Nikola Bartunkova e Iva Jovic también es un enfrentamiento inédito en el tour de la WTA.

Ostapenko eliminada en partido pendiente

La actividad del viernes comenzó con el partido pendiente de segunda ronda -aplazado por lluvia- en el que Marina Stakusic venció a Jelena Ostapenko, tercera sembrada en tres sets con parciales de 6-4, 6-7 (6/8) y 6-2.

En un partido de dominios alternados, Stakusic (155) se convirtió en la última clasificada a cuartos de final tras derrotar a Ostapenko (24), luego de dos horas y 33 minutos de acción.

El tercer set, cuando Stakusic tenía ventaja de 3-0, fue interrumpido para que Ostapenko recibiera atención médica con un monitoreo de presión arterial y oxigenación.

"En el segundo set empecé a sentirme muy nerviosa, no tuve mis mejores tiros, pero empecé a decirme que no pasaba nada si seguía peleando. Fue una montaña rusa de emociones y estoy contenta de haber mantenido mi enfoque para sacar el tercer set", comentó la canadiense al final del partido.

El torneo WTA 500 de Guadalajara se juega en las pistas de superficie dura del Complejo Panamericano de Tenis y reparte un millón de dólares en premios.

Resultados del viernes

- Segunda ronda

Marina Stakusic (CAN) derrotó a Jelena Ostapenko (LAT/N.3) 6-4, 6-7 (6/8), 6-2

- Cuartos de final

Elsa Jacquemot (FRA) derrotó a Tatjana Maria (GER/N.6) 3-6, 6-4, 6-4

Iva Jovic (USA) a Victoria Jiménez (AND) 6-3, 3-6, 7-6 (8/6)

Emiliana Arango (COL) a Marina Stakusic (CAN) 6-2, 6-3

Nikola Bartukova (CZE) a Magdalena Frech (POL/N.4) 7-5, 6-4

