Colombiana Arango pierde la final en Guadalajara ante la estadounidense Jovic
La colombiana Emiliana Arango, que jugó todo el partido con un malestar gastrointestinal, perdió est
La colombiana Emiliana Arango, que jugó todo el partido con un malestar gastrointestinal, perdió este domingo la final del Abierto de Guadalajara ante la joven estadounidense Iva Jovic, de 17 años, quien conquistó su primer título en la WTA.
Tenista más joven del Top 100 mundial, en el que ocupa el puesto 73, Jovic se impuso a Arango, 86 en el ranking de la WTA, en una hora con 35 minutos en la pista dura del Complejo Panamericano de Tenis.
La originaria de Torrance, California, ganó su primer título en el tour de la WTA a los 17 años y 282 días.
La tenista de Medellín, de 24 años, también buscaba su primera corona en el circuito, pero muy diezmada físicamente, perdió su segunda final del año, tras sucumbir en el WTA 500 de Mérida en marzo.
