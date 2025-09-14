Colombiana Arango vence a francesa Jacquemot y llega a la final en Guadalajara

La tenista colombiana Emiliana Arango se clasificó a la final del torneo WTA de Guadalajara este sábado al vencer en la primera semifinal a la francesa Elsa Jacquemot en sets corridos por 6-4 y 7-5.

Arango, número 86 del mundo y de 24 años, se impuso a Jacquemot, 83 en el ranking de la WTA y dos años más joven, en una hora con 52 minutos.

La segunda semifinal se juega más tarde este sábado y enfrenta a dos tenistas juveniles: la checa Nikola Bartunkova (228), de 19 años, contra la estadounidense Iva Jovic (73), dos años más joven.

La final se llevará a cabo el domingo.

El torneo WTA 500 de Guadalajara se juega en las pistas de superficie dura del Complejo Panamericano de Tenis y reparte un millón de dólares en premios.

-- Resultados del sábado:

- Semifinales

Emiliana Arango (COL) derrotó a Elsa Jacquemot (FRA) 6-4, 7-5

