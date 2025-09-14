Colombiana Arango vence a francesa Jacquemot y llega a la final en Guadalajara
La tenista colombiana Emiliana Arango se clasificó a la final del torneo WTA de Guadalajara este sáb
- 1 minuto de lectura'
La tenista colombiana Emiliana Arango se clasificó a la final del torneo WTA de Guadalajara este sábado al vencer en la primera semifinal a la francesa Elsa Jacquemot en sets corridos por 6-4 y 7-5.
Arango, número 86 del mundo y de 24 años, se impuso a Jacquemot, 83 en el ranking de la WTA y dos años más joven, en una hora con 52 minutos.
La segunda semifinal se juega más tarde este sábado y enfrenta a dos tenistas juveniles: la checa Nikola Bartunkova (228), de 19 años, contra la estadounidense Iva Jovic (73), dos años más joven.
La final se llevará a cabo el domingo.
El torneo WTA 500 de Guadalajara se juega en las pistas de superficie dura del Complejo Panamericano de Tenis y reparte un millón de dólares en premios.
-- Resultados del sábado:
- Semifinales
Emiliana Arango (COL) derrotó a Elsa Jacquemot (FRA) 6-4, 7-5
str/raa/
Otras noticias de El circuito WTA
- 1
Diez gemas ocultas del cine clásico (y moderno) que están disponibles en streaming
- 2
Fue uno de los hoteles más lujosos del país y aún es famoso por su habitación número 32
- 3
La viuda de Charlie Kirk publicó un video junto a su esposo en el ataúd y dejó un desafiante mensaje
- 4
El peor dilema: viven en El Impenetrable y tienen que decidir qué hijo va a la escuela y hace las cuatro comidas