Colombiana Celsia busca inversores en Perú para proyectos de energía por más de US$1200 millones

BOGOTÁ, 11 sep (Reuters) - La eléctrica colombiana Celsia busca inversionistas en Perú para desarrollar en conjunto proyectos de energías renovables por más de US$1200 millones, informó el jueves la compañía.

Las inversiones previstas de Celsia en el país vecino se concentrarían en la creación de una nueva compañía y se enfocarían en activos de generación eléctrica eólica y solar, así como en comercializar la energía entre segmentos empresariales del Perú, precisó la firma colombiana en un comunicado.

Con las nuevas inversiones, Celsia espera desarrollar un portafolio de proyectos renovables con los que busca alcanzar en 2028 los 1,2 GW.

"Hemos encontrado que Perú es un país con condiciones favorables para la inversión, estabilidad macroeconómica, recursos naturales atractivos para el desarrollo de proyectos de energía renovables, además de remuneración en dólares", dijo Ricardo Sierra, presidente de Celsia.

La empresa, controlada por el conglomerado industrial Grupo Argos, lanzó Celaris Energy, una nueva plataforma de energía renovable, con la que ofrecerá a las empresas peruanas la gestión de sus metas de descarbonización y competitividad, brindándoles energía 100% renovable no convencional.

Actualmente, Celsia está en proceso de construcción del parque eólico Caravelí, en el distrito de Lomas, región Arequipa, que entrará en operación durante 2026, con una potencia instalada de 218 MW, distribuida en 37 aerogeneradores que permitirá generar más de 600 GWh de energía limpia al año.

Además de Colombia y Perú, Celsia tiene presencia en Panamá, Costa Rica y Honduras. (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)