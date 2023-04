Colombiana ecopetrol buscará incrementar factor de recobro y éxito exploratorio: presidente

Por Luis Jaime Acosta y Oliver Griffin

BOGOTÁ, 24 abr (Reuters) - La estatal colombiana Ecopetrol buscará incrementar en un 2% el factor de recobro con la implementación de tecnologías en los yacimientos y superar la tasa de éxito exploratorio para lograr una producción de un millón de barriles de petróleo equivalentes diarios, dijo el lunes el nuevo presidente de la empresa.

Actualmente el nivel de recobro de Ecopetrol se ubica en un 19%, mientras que el éxito exploratorio oscila entre un 18 y un 20%, reveló el entrante presidente ejecutivo de la compañía, Ricardo Roa, horas después de asumir el cargo.

"Yo sí creo que lo que vamos a trabajar en términos de mejoras de las eficiencias, en mejoras de la tecnología que vamos a implementar para el aumento de la producción, en la mejora del factor de recobro, hay oportunidad de llegar al millón de barriles", dijo Roa en declaraciones a periodistas.

La producción de Ecopetrol alcanza actualmente unos 709.500 barriles diarios de petróleo equivalentes, mientras que las reservas cerraron el 2022 en 2.011 millones de barriles, las más altas en los últimos ocho años, por la maduración y los proyectos de expansión de recobro mejorado en los campos.

El ejecutivo del grupo energético Ecopetrol aseguró que la decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro de no firmar nuevos contratos de exploración para la búsqueda de hidrocarburos no significa necesariamente una caída en la producción y recordó que en el pasado no se adjudicaron bloques y el país aumentó su bombeo de crudo.

Petro, quien asumió en agosto como el primer mandatario de izquierda en la historia del país, impulsa una transición energética y promueve el uso de fuentes renovables y limpias, dejando a un lado la dependencia del petróleo y el carbón, pese a que son los principales generadores de divisas para la economía del país por exportaciones, impuestos y regalías.

El entrante presidente ejecutivo de Ecopetrol anunció que liderará y acelerará la transición energética con fuentes como la eólica y la solar.

Respeto a decisión de no fracking

Roa dijo que respeta la decisión del Gobierno de prohibir la técnica del fracking y acogerá a un proyecto de ley que se tramita actualmente en el Congreso.

"Por ahora, en las actuales condiciones, la decisión de política del Gobierno es no fracking, y nos allanaremos a esa decisión", afirmó.

El directivo, quien fue cauteloso en sus respuestas en su primer encuentro con los medios de comunicación, sostuvo que la meta de un millón de barriles diarios dependerá de las condiciones del mercado y se abstuvo de anticipar una futura emisión de bonos o de acciones.

Roa se refirió a una posible compra del fabricante de fertilizantes venezolano Monómeros y sostuvo que puede ser una oportunidad para producir los fertilizantes que necesita Colombia para su incrementar su producción agrícola.

"Habría que mirar, yo no conozco detalles si está ya incluida esa posible adquisición en el portafolio de inversión que tiene trazada Ecopetrol. Obviamente en el evento de ser posible hacer la debida diligencia, cuánto es lo que cuesta (...), los beneficios adicionales que puede traer", afirmó.

Roa, un ingeniero mecánico con más de tres décadas de experiencia en el sector energético, remplazó a Felipe Bayón y fue el gerente de la campaña que llevó a la presidencia a Petro en el 2022 como candidato del Pacto Histórico, una coalición política de izquierda.

Ecopetrol, controlada mayoritariamente por el Estado que posee un 88,49% de las acciones, es la empresa más grande de Colombia, genera la mayor parte de la producción de petróleo del país sudamericano, es propietaria de las dos principales refinerías y de la mayor parte de la red de oleoductos y poliductos. (Reporte de Luis Jaime Acosta, editado por Nelson Bocanegra)

Reuters