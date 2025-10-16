Colombiana Ecopetrol evalúa ofertas para vender activos que tiene en el exterior: Blu Radio

BOGOTÁ, 16 oct (Reuters) - El conglomerado energético colombiano Ecopetrol está evaluando ofertas para vender activos que tiene en el exterior, informó el jueves Blu Radio, mencionando fuentes cercanas a las negociaciones.

Según el medio colombiano, las conversaciones se encuentran en una fase exploratoria y Ecopetrol aún no ha tomado decisiones al respecto.

Inmediatamente Ecopetrol no respondió a comentarios solicitados por Reuters.

El activo más importante de Ecopetrol fuera de Colombia corresponde a la operación de fracking en la cuenca Pérmica de Estados Unidos, en Texas, que insistentemente el presidente Gustavo Petro ha pedido vender por su rechazo sobre esa técnica de producción.

El conglomerado también tiene operaciones en Brasil y Perú.

Además, Ecopetrol, controlada mayoritariamente por el Estado, planea realizar una rotación de activos en Colombia, saliendo de campos no atractivos rentablemente, por otros que puedan aportar a las reservas, precisó Blu Radio. (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)