BOGOTÁ, 9 ene (Reuters) - La energética colombiana estatal Ecopetrol lanzó el martes una oferta de recompra de todos sus bonos internacionales con vencimiento en enero del 2025, y realizará una nueva emisión para financiar la primera operación y sus gastos diferentes a inversión, informó la empresa.

Los bonos que vencen en enero del 2025 alcanzan un monto de 1.200 millones de dólares.

La operación hace parte de la estrategia de gestión integral de deuda de Ecopetrol.

"Esta oferta se realiza conforme con las normas establecidas para tal efecto, iniciando el día de hoy y hasta el 16 de enero de 2024, a menos que sea prorrogada o terminada con anterioridad, a exclusivo criterio de Ecopetrol", dijo la empresa en un comunicado.

Global Bondholder Services Corporation actúa como agente depositario y de información de la oferta, mientras que BBVA Securities Inc., BofA Securities, Inc. y Citigroup Global Markets Inc. participan como coordinadores y acompañantes de la operación.

La empresa energética, que colocó bonos en el mercado internacional por 1.500 millones de dólares en junio del 2023, planea invertir en el 2014 entre 23 billones y 27 billones de pesos (5.878 millones de dólares y 6.900 millones de dólares) enfocados en la transición energética y la exploración para mantener la producción de petróleo.

Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia, genera la mayor parte de la producción de petróleo del país sudamericano y es propietaria de las dos principales refinerías y de la mayor parte de la red de oleoductos y poliductos. (Reporte de Luis Jaime Acosta)