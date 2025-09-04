Colombiana Ecopetrol no puede comprar gas a Venezuela ni Monómeros: presidenta junta directiva

BOGOTÁ, 4 sep (Reuters) - El grupo energético colombiano Ecopetrol no puede comprar gas a Venezuela ni adquirir el fabricante de fertilizantes Monómeros, propiedad de ese país, por las sanciones de Estados Unidos sobre esa nación sudamericana, dijo el jueves la presidenta de la junta directiva del conglomerado, Mónica de Greiff.

En julio, el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, dijo que el Gobierno firmó un acuerdo de confidencialidad con Venezuela para intercambio de información sobre la posible adquisición de Monómeros, en tanto que el presidente Gustavo Petro ha mencionado en repetidas ocasiones su interés en que la transacción se haga a través de Ecopetrol.

"Lo que tenemos muy claro en la junta es que por todas estas sanciones que ha impuesto Estados Unidos, Ecopetrol no puede comprar a Monómeros", dijo De Greiff a la cadena radial Caracol.

Venezuela se encuentra en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense. (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)