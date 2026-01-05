Colombiana Emiliana Arango regresa a México por el título que le ha sido esquivo

La tenista colombiana Emiliana Arango junto con la checa Marie Bouzkova fueron anunciadas el lunes como parte del elenco de jugadoras que disputarán el Abierto de Mérida, que se jugará entre el 23 de febrero y el 1 de marzo.

Arango, la mejor raqueta colombiana femenina del momento, ubicada en la posición número 48 del ranking mundial a sus 25 años de edad, volverá a México donde en 2025 perdió dos finales en la búsqueda de su primer título en el tour de la WTA.

El año pasado, a inicios de marzo, Arango fue subcampeona del Abierto de Mérida al caer en la final ante la estadounidense Emma Navarro.

En septiembre, la tenista de Medellín jugó el Abierto de Guadalajara -categoría 500- y llegó a la final que jugó con un malestar estomacal y perdió ante la también estadounidense Iva Jovic.

Por su lado, Bouzkova, de 27 años y número 46 del ranking de la WTA, comienza el año en la búsqueda de su tercer título.

En su cuarta edición, el Abierto de Mérida, de categoría WTA 500 con US$ 1,2 millones como bolsa a repartir, se jugará en las pistas de superficie dura del Yucatán Country Club.