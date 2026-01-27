Colombiana EPM vende su participación en firma de telecomunicaciones UNE a Millicom por US$2.100 millones

BOGOTÁ, 27 ene (Reuters) - La colombiana Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó el martes que vendió toda su participación en la empresa de telecomunicaciones UNE a la filial local de Millicom por 2,1 billones de pesos (US$571,2 millones).

"La propuesta de compra presentada fue equivalente al precio mínimo de venta aprobado por la junta directiva de EPM y establecido en el programa de enajenación, es decir, 418.741 pesos por cada una de las 5.014.958 de acciones, que representa un valor total de 2.099.968.527.878 pesos", precisó EPM en un comunicado.

EPM, propiedad de la ciudad de Medellín, poseía el 50% de la participación de UNE y Millicom ya tenía el otro 50%.

(1 dólar = 3.676,02 pesos) (Nelson Bocanegra)