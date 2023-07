Colombiana Rentería pasa de promesa a realidad en lucha de Centroamericanos

San salvador (ap) — en unos juegos centroamericanos y del caribe donde cuba había sido imbatible, vencer a una luchadora de la isla fue la parte fácil del trabajo para tatiana rentería.

Lo más difícil llegó después, cuando debió enfrentar a la consagrada venezolana María Acosta. Y ni el apagón que interrumpió su combate en el primer asalto durante unos 10 minutos pudo desconcentrar a la colombiana.

Rentería remontó un 2-1 en los últimos instantes y terminó derrotando 5-2 a Acosta, para obtener el título regional en la modalidad libre, dentro de la división de los 76 kilogramos.

Su triunfo y las luces apagadas repentinamente fueron las únicas anomalías en una tarde en la que Cuba ganó cinco de las seis finales. Rentería acabó con el posible monopolio, al doblegar a Milaymis Marín, quien debió conformarse con el bronce.

La vallecaucana fue nombrada recién en febrero Promesa del Año Olímpico en su país. Pero según cuenta ella misma, no estaba tan convencida de continuar con la lucha. Sopesaba otras opciones.

“Apenas ahora estoy saliendo de eso, estoy comprometiéndome más con la lucha, pues antes como no tenía interés de nada... no sabía qué me interesaba más, el estudio u otras cosas”, relató “Entonces yo decía: 'no, yo no puedo entregarme todo a la lucha porque no puedo estudiar ni hacer otras cosas que me gustan”.

Le divertía más a veces competir en la modalidad de lucha en la playa, con un equipo de la localidad caribeña de Santa Marta.

Ahora no tiene dudas. Las despejó el haber vencido a una adversaria de 31 años, con experiencia en dos campeonatos mundiales, oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y también en los Centroamericanos de Veracruz 2014.

Y la venezolana reconoció la calidad de su rival, a quien abrazó sonriente en el podio.

“En la colchonetas somos rivales, pero ya afuera ya es una rivalidad sana”, dijo Rentería. “Y yo también quiero ser campeona panamericana como ella, y quiero estar en Mundiales y en Olímpicos”.

AP