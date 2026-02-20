Colombiana Shakira actuará en la principal plaza pública de la capital mexicana

CIUDAD DE MÉXICO, 20 feb (Reuters) - La cantante colombiana Shakira anunció el viernes que dará un concierto el 1 de marzo en el Zócalo de Ciudad de México, la principal plaza pública de la capital mexicana.

La artista se suma así a otros colegas y grupos musicales que se han presentado en el mismo escenario en eventos a los que han acudido de forma gratuita decenas de miles de personas, como Rosalía, Manu Chao, Café Tacvba, Paul McCartney, Roger Waters o Justin Bieber.

"Llegó la hora de regresarles un poco de todo ese cariño que me han brindado", afirmó la artista en una publicación en Instagram, en la que recordó que ya actuó en el Zócalo en 2007.

Shakira agradeció al Gobierno capitalino y a Corona, la cerveza de Grupo Modelo, por hacer posible el recital. (Reporte de Raúl Cortés Fernández, editado por Daniela Desantis)