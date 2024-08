Colombiana Uribe sigue en pelea por medallas del golf y mexicana López se desploma

La colombiana María José Uribe se mantuvo este jueves en la lucha por las medallas del golf de los Juegos de París-2024, a cuatro golpes de la nueva líder, Morgane Métraux, mientras que la mexicana Gaby López cayó hasta el decimonoveno lugar.

Cumplido el ecuador del torneo, la suiza Métraux tomó la cabeza de la tabla de las manos de la francesa Celine Boutier que, ante la frustración de su público, descendió al sexto puesto con una mediocre tarjeta de 76 golpes (cuatro sobre par).

Métraux, 137 del ránking mundial, voló en la segunda ronda con un resultado de 66 golpes (-6) para un acumulado de 136 (-8), que le concede una ventaja de un solo golpe sobre la china Yin Ruoning.

En el tercer lugar se ubicó la figura neozelandesa Lydia Ko, bronce en los Juegos de Tokio-2020, con un acumulado de -5, y en el cuarto la colombiana Uribe con -4.

"Esta semana me estoy divirtiendo mucho. Es genial tener a mi familia aquí, no me ven jugar muy a menudo", se felicitó Uribe, que actualmente ocupa el número 196 del ránking.

"Estoy jugando más agresivo porque aquí es, o quedar en el top-3, o nada. Es un poco diferente pero al final del día esto es golf", dijo Uribe, que ratificó que éste es su torneo de retirada a los 34 años.

"Eso lo hace aún mejor. Hubiera sido difícil retirarme sin haber clasificado. Pero pase lo que pase los dos próximos días, soy feliz, sólo quiero poner un buen show y lugar por las medallas", aseguró.

De su lado, Gaby López, que el miércoles compartió la tercera plaza con Uribe, se desplomó hasta el decimonoveno lugar.

La mexicana completó la segunda vuelta en el Golf National de Guyancourt (unos 30 kilómetros de París) en 74 golpes (+2) que la dejan ocho golpes detrás de la cabeza y cinco del podio.

La española Carlota Ciganda fue otra de las notas negativas de la jornada al terminar con 78 golpes (+6), cayendo al 47º lugar con +7.

La estadounidense Nelly Korda, número uno mundial y defensora del oro ganado en Tokio-2020, cometió un insólito cuádruple bogey en el hoyo 16 que frenó su recuperación.

La hija del extenista Petr Korda todavía aspira a regresar al podio con un acumulado de -2 al entrar en las dos jornadas finales.

Gbv/ma

AFP