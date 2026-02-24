Colombianas Osorio y Arango avanzan a 2ª ronda del WTA de Mérida

La tenista colombiana Camila Osorio avanzó este martes a la segunda ronda del torneo WTA 500 de Mérida, en su debut con victoria sobre la indonesia Janice Tjen en dos sets: 6-4 y 6-3

Osorio, número 61 del mundo, se impuso a Tjen, 36 en el ranking y sexta sembrada, en una hora con 14 minutos

"Fui de menos a más. Inicié no aplicando mucho la estrategia y el plan de juego que tenía con mi entrenador. Ella es una rival muy fuerte, y en el primer set cuando estuve en desventaja (4-1), pensé en estar tranquila para entrar al partido y funcionaron las cosas", comentó Osorio tras la victoria

El lunes, también en primera ronda, la colombiana Emiliana Arango selló su boleto a la segunda fase al vencer a la austriaca Anastasia Potápova: 7-6 (7/0) y 6-2 en una hora con 56 minutos

El torneo WTA 500 de Mérida se juega en las pistas de superficie dura del Yucatán Country Club y reparte una bolsa de US$1,2 millones

Resultados del martes en primera ronda:

Camila Osorio (COL) derrotó Janice Tjen (INA/N.6) 6-4, 6-3

Magda Linette (POL/N.8) a Tatjana Maria (GER) 7-6 (7/3), 6-3