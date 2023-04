Colombiano atlético nacional cambia de sede para recibir a melgar de perú por copa libertadores

BOGOTÁ, 17 abr (Reuters) - Atlético Nacional de Colombia recibirá a Melgar de Perú en el estadio Metropolitano de Barranquilla por el partido de ida de la fase de Grupos de la Copa Libertadores de América debido a que la alcaldía de Medellín no autorizó el uso del estadio de esa ciudad después de los graves disturbios del fin de semana.

La División Mayor del Fútbol Colombiano suspendió el domingo el partido por la fecha 14 del Campeonato Apertura entre Atlético Nacional y América de Cali en el estadio Atanasio Girardot de Medellín después de que integrantes de la barra Los Del Sur se enfrentaron a la policía en las tribunas y destrozaron sillas y cámaras de seguridad antes del inicio del juego.

Los disturbios se produjeron después de que Nacional, unos de los clubes más populares de Colombia con 17 títulos en la liga, decidió suspender un contrato que encargaba de parte de la logística a integrantes de la barra y canceló la entrega gratuita de entradas.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) anunció que el partido se jugará en el Estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla el próximo jueves, luego que las autoridades de Medellín no autorizaron el uso del Atanasio Girardot.

"No se juega el jueves en la ciudad de Medellín porque no hay las garantías para poder jugar en paz y que no ocurra lo del domingo", dijo a periodistas el alcalde encargado de Medellín, Óscar Hurtado.

"Los mecanismos que hemos habilitado para concertar, para acercar a los representantes del club, a los representantes de las barras con la mediación de la administración distrital, todavía no hemos sido capaces de llegar a un acuerdo para que Medellín tenga la garantiza de que no van a haber disturbios", agregó.

Nacional anunció que el partido en Barranquilla no tendrá presencia de público.

El presidente de Atlético Nacional, Mauricio Navarro, dijo que el club decidió cortar un beneficio único y exclusivo para la barra que protagonizó los disturbios ante las dificultades económicas que enfrenta el equipo.

Pero líderes de la barra Los Del Sur negaron presiones y exigencias económicas al equipo y aseguraron que están pidiendo cumplir una norma que obliga a los clubes a hacer inversión social en las barras.

Nacional hace parte del Grupo H de la Copa Libertadores de América, el máximo torneo del fútbol del continente a nivel de clubes, junto con Olimpia de Paraguay, Melgar de Perú y Patronato de Argentina.

El equipo colombiano, ganador en dos oportunidades de la Copa Libertadores, lidera el Grupo H con tres puntos. (Reporte de Luis Jaime Acosta)

Reuters