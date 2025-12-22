Colombiano Banco de Bogotá acepta propuesta para comprar negocio minorista de Itaú en Colombia y Panamá

BOGOTÁ, 22 dic (Reuters) - El colombiano Banco de Bogotá informó el lunes que aceptó una propuesta para comprar los activos y pasivos del negocio minorista del Banco Itaú en Colombia y Panamá.

El cierre de la transacción está sujeta a la previa aprobación de la Superintendencia Financiera de Colombia y a las condiciones adicionales habituales para este tipo de operaciones, precisó el Banco de Bogotá en un comunicado.

"El valor de la transacción se calculará al momento del cierre con base en el valor en libros de los activos y pasivos objeto de cesión", agregó el documento.

Banco de Bogotá es filial del Grupo Aval, el mayor conglomerado financiero de Colombia, controlado por el magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo.

"Banco de Bogotá informará al mercado en cuanto se cumplan las condiciones y se dé el perfeccionamiento y cierre de la operación", indicó el comunicado.

(Reporte de Nelson Bocanegra)