Colombiano bernal sufre fractura de clavícula en accidente en la clásica de jaén

17 feb (Reuters) - El excampeón del Tour de Francia Egan Bernal sufrió una fractura de clavícula en una caída en la Clásica de Jaén, informó el lunes su equipo, el Ineos Grenadiers.

El colombiano se vio involucrado en una caída de 10 corredores en el tramo final de la carrera, mientras que su compañero de equipo Michal Kwiatkowski se quedó con la victoria en la carrera en España.

"Tras una evaluación en el hospital esta tarde después de su caída en la Clásica de Jaén, Egan ha sido diagnosticado con una fractura de clavícula", escribió Ineos en su cuenta de X.

"Permanecerá bajo el cuidado experto de nuestro equipo médico, y se implementará un plan de recuperación integral para apoyar su regreso a los entrenamientos y las carreras".

El corredor de 28 años logró a principios de este mes el título nacional de ruta en Colombia, su primera corona después de sufrir un accidente casi fatal en una colisión a alta velocidad en 2022.

"Me alegró mucho volver a competir en Europa, sobre todo con mi nuevo maillot de Colombia y empezando además con una victoria de Kwiato", dijo el pedalista sudamericano.

"La forma en que corrimos fue genial (...) Obviamente estoy triste por haberme caído, pero al mismo tiempo la forma en que me sentí durante la carrera me dio mucha confianza y motivación para seguir trabajando duro, la temporada (que tenemos por delante) es muy larga", destacó.

"Me he sentido muy bien en las tres carreras que he hecho, así que sólo tengo que seguir trabajando y espero volver pronto", agregó.

Bernal se había estado preparando para una serie de carreras en Italia, antes de aspirar a un segundo título del Giro de Italia en mayo. (Reporte de Janina Nuno Rios en Ciudad de México. Editado en español por Javier Leira)